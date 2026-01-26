Senza Cri offesa dopo il suo ritorno ad Amici come ospite la risposta agli haters | Non mi interessa

Senza Cri, dopo il suo ritorno come ospite ad Amici 2025, ha risposto agli haters con fermezza, dichiarando:

Senza Cri è stata offesa sui social dopo il suo ritorno ad Amici 2025, nella puntata di domenica 25 gennaio, per cantare il suo brano Spiagge. La cantante ha deciso di rispondere sui social agli haters e anche a chi la paragona a Nicolò Filippucci.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Senza Cri, l'intervista: “Sanremo Giovani? Il mio brano dedicato ad Antonia. Ad Amici mi sentivo sotto pressione”

Senza Cri offesa dopo il suo ritorno ad Amici come ospite, la risposta agli haters: Non mi interessaSenza Cri è stata offesa sui social dopo il suo ritorno ad Amici 2025, nella puntata di domenica 25 gennaio, per cantare il suo brano Spiagge ... fanpage.it

La rabbia di Senza Cri dopo l'esibizione ad Amici: Commento becero. Io e Nicolò Filippucci siamo due persone diverse che si stimanoNon le ha mai mandate a dire e di certo non comincerà ora a tirarsi indietro. Si sta parlando di Senza Cri, ex talento di Amici di Maria De Filippi. Cristiana Carella (questo il vero nome) è stata osp ... today.it

