Sentimental value, amare il cinema per vivere. La recensione di Ciccotti Due bambine scendono le scale di legno di una casa rossa, ampia e luminosa, circondata da un giardino. La scena evoca ricordi di infanzia e semplicità, sottolineando il potere emozionale del cinema di catturare momenti quotidiani. Questa recensione analizza come le immagini e le storie contribuiscano a creare un legame autentico con lo spettatore, valorizzando il valore sentimentale del film.

Due bambine corrono giù per le scale di legno di una bella e ampia casa, rossa, a due piani, con tetto, e un giardino. Siamo a Oslo. Le scale, il pavimento, le pareti, esprimono le proprie sensazioni, parlano.  Questa scena incipitaria (capiremo che è un flashback ), con parti della casa, simili ad arti, pelle e cuore, che sentono come un essere umano – un omaggio alla poesia di Wis?awa Szymborska, nota per aver “animato”, ossia dato l’anima, gli oggetti? -, collocano l’avvolgente Sentimental Value (2025) di Joachim Trier, Gran Prix a Cannes 2025, sul crinale pirandelliano, non solo del doppio (dal “personaggio” al medium ), ma anche del non detto, del celato, del segreto, di altre voci da altre stanze. 🔗 Leggi su Formiche.net

