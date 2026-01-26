Senso unico alternato lungo le Strade provinciali 68 di Bobbiano e 65 di Caldarola

26 gen 2026

Lavori di riprofilatura delle cunette lungo le Strade Provinciali 68 di Bobbiano e 65 di Caldarola. È prevista l’istituzione di un senso unico alternato per permettere l’intervento. La modifica alla viabilità sarà in vigore secondo il calendario stabilito, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e il regolare svolgimento dei lavori. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

È programmata l’esecuzione dei lavori di riprofilatura cunette, lungo la Strada Provinciale n. 68 di Bobbiano e lungo la Strada Provinciale n. 65 di Caldarola (da Passo Caldarola a Mezzano Scotti). Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

