In Italia, lo stress mentale sta diventando una realtà sempre più diffusa, anche tra gli sportivi. Le difficoltà nell’accesso alle cure, le lunghe liste d’attesa e i costi elevati nel settore privato influenzano la vita quotidiana di molti, lasciando spesso le persone senza un supporto adeguato. Questo fenomeno, pur essendo spesso silenzioso, ha conseguenze significative sul benessere e sulla qualità della vita di chi ne è colpito.

In un recente servizio di Report dedicato alla salute mentale in Italia emerge un quadro che, pur essendo spesso definito “silenzioso”, ha ricadute molto concrete sulla vita quotidiana: accesso alle cure complicato da liste d’attesa, carenza di posti letto e costi elevati nel privato, con famiglie che si ritrovano senza punti di riferimento. In questo contesto, ansia e depressione vengono descritte come condizioni diffuse, evidenziando come il tema riguardi diverse fasce d’età. Quando si parla di stress mentale, però, l’impatto non si limita al benessere psicologico: lo stress modifica il modo in cui il cervello gestisce attenzione, decisioni e autocontrollo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sempre più stress mentale in Italia: come lo vivono gli sportivi

