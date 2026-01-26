La consulenza della famiglia Poggi chiarisce che Andrea Sempio non ha mai visto i video intimi di Chiara Poggi. La verifica degli elementi informatici ha escluso ogni coinvolgimento diretto di Sempio, contribuendo a chiarire i dubbi sulla sua posizione nel caso. Questa analisi rappresenta un passo importante nell’indagine in corso.

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio ha mai visto i video intimi di Chiara Poggi?. Secondo i consulenti informatici della famiglia Poggi, la risposta è no. Netta, tecnica, documentata. Andrea Sempio non ha mai avuto accesso ai filmati che ritraevano Chiara Poggi insieme all’allora fidanzato Alberto Stasi in atteggiamenti intimi. Video custoditi sul computer della giovane, utilizzato all’epoca dall’intera famiglia, e finiti negli anni al centro di una delle ipotesi di movente più discusse del delitto di Garlasco. A chiarirlo non è la Procura — ed è un punto fondamentale — ma i consulenti tecnici della parte civile, gli esperti informatici Paolo Reale, Nanni Bassetti e Fabio Falleti, incaricati dai legali della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Sempio non li ha mai visti’, la consulenza della famiglia Poggi e la richiesta di incidente probatorio

Approfondimenti su Garlasco Delitto

Nel contesto dell’indagine sul delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio ha richiesto un incidente probatorio sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

La difesa di Andrea Sempio ha presentato alla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, una richiesta di incidente probatorio per l’analisi dei computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Garlasco, Andrea Sempio non ha mai visto i video intimi di Chiara: la consulenza che lo scagiona

Ultime notizie su Garlasco Delitto

Argomenti discussi: La genetista sul dna attribuito a Sempio: Non avrei fatto la perizia come fece De Stefano; Tutti contro Andrea Sempio a Quarto Grado, le sue risposte su alibi, computer, unghie e impronta a casa Poggi; Caso Garlasco: Le sentenze su Stasi non sono state scalfite afferma l'avvocato; Garlasco in Tv, 16 minuti possono riscrivere il movente. La mossa a sorpresa dei legali di Sempio.

Sempio: 'Anche se cambia l' orario della morte, la mia versione non cambia'Andrea Sempio ha detto cosa ha fatto il 13 agosto 2007, il giorno in cui è morta Chiara Poggi, e la sua versione non cambierà anche se la perizia affidata all'anatomopatologo Cristina Cattaneo dovesse ... ansa.it

Garlasco, Sempio sbotta: «Sono il colpevole desiderato. L’ha uccisa Stasi»Andrea Sempio parla a Verissimo del caso Garlasco: rinvio a giudizio, social, «tifoserie» e la sua verità sull’omicidio di Chiara Poggi. panorama.it

I legali di Sempio: Andrea non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi facebook