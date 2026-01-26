Selvaggia Lucarelli sbugiarda Corona sul caso Signorini | emerge una verità inaspettata

Recentemente, Fabrizio Corona ha sollevato questioni sulla sospensione di Falsissimo, accusando presunte censure e influenze esterne. Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha messo in dubbio queste affermazioni, rivelando dettagli inaspettati sulla vicenda. Questa discussione ha acceso un acceso dibattito pubblico, portando alla luce diverse prospettive sulla libertà di espressione e i meccanismi che regolano il settore mediatico.

La narrazione costruita nelle ultime ore attorno allo stop imposto a Falsissimo ha acceso un forte dibattito, alimentato soprattutto dal racconto di Fabrizio Corona, che ha parlato apertamente di censura e di poteri forti all’opera per zittirlo. Tuttavia, scavando oltre gli slogan e le reazioni a caldo, emerge un quadro molto più articolato. Un quadro che viene chiarito sia dagli atti ufficiali del Tribunale di Milano sia dall’intervento di Selvaggia Lucarelli, che ha smontato punto per punto l’idea di un Corona vittima di censura. Accolto il ricorso di Signorini contro Corona e il suo Falsissimo: ecco cosa vuol dire. 🔗 Leggi su Donnapop.it

