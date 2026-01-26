Segna su punizione l'arbitro non vede e fa segno di giocare | che scandalo

Durante una partita in Turchia, un arbitro non ha visto un gol chiarissimo segnato su calcio di punizione, indicando di continuare il gioco. L'episodio solleva questioni sulla mancanza del VAR e sull'importanza della tecnologia nel calcio moderno per garantire decisioni più accurate. Un episodio che mette in luce le sfide della gestione arbitrale e l'impatto delle decisioni errate sulle partite.

Incredibile scandalo in Turchia: un arbitro non vede un chiarissimo gol segnato su calcio di punizione e fa segno di continuare: ecco il calcio senza VAR. Punizione sotto l'incrocio, ma arbitro non 'vede' il gol: scandalo arbitrale in Turchia. Un episodio controverso si è verificato in una partita di quarta serie in Turchia, dove un gol su punizione non è stato convalidato dall'arbitro. Nuovo scandalo arbitrale in Turchia? In quarta serie un gol su punizione non è stato clamorosamente convalidato dall'arbitro, con il pallone che ha sbattuto sui tabelloni pubblicitari ed è tornato in campo.

