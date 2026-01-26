La secchezza intima è un disturbo comune legato alla menopausa, spesso sottovalutato o affrontato con imbarazzo. In questa introduzione, affrontiamo il tema in modo chiaro e discreto, per favorire una maggior consapevolezza e promuovere un dialogo aperto. Conoscere le cause e le possibili soluzioni può aiutare a migliorare la qualità della vita durante questa fase.

Oggi parliamo di una di quelle "compagne di viaggio" della menopausa di cui si discute sempre troppo poco, o lo si fa a bassa voce, quasi con imbarazzo: la secchezza intima. Sembra un dettaglio, un piccolo fastidio passeggero, eppure per molte di noi diventa un vero e proprio muro. Un muro che si alza tra noi e il partner, che spegne il desiderio e che ci fa sentire a disagio. Ma fermiamoci un secondo: perché dovremmo rinunciare alla nostra femminilità e alla complicità di coppia solo perché gli ormoni hanno deciso di cambiare ritmo? La risposta è semplice: non dobbiamo. Il tabù più grande non è il disturbo in sé, ma il silenzio che lo circonda. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Secchezza intima: rompiamo il tabù (perché la complicità non va in pensione!)

Approfondimenti su Secchezza Intima

