Se l' autografo non basta | Travis Scott ha disegnato sulla Birkin di un fan durante la sfilata di Hermès

Durante la recente sfilata di Hermès a Parigi, Travis Scott ha deciso di personalizzare una Birkin di un fan, disegnandoci sopra. L'evento ha attirato l'attenzione di un editor di W Korea, appassionato del rapper, che ha approfittato dell'occasione per chiedere un autografo sulla stessa borsa. Un episodio che unisce moda e musica, dimostrando come le interazioni tra celebrità e fan possano sorprendere anche nei contesti più esclusivi.

Avvicinatosi all'artista, gli ha chiesto con pennarello alla mano un autografo, una dedica: niente di strano direte voi, se non che la superficie sulla quale ha chiesto di lasciare il proprio segno non era esattamente un foglio di carta o un oggetto qualunque. L'editor coreano ha infatti chiesto a Scott di personalizzare la propria borsa: una Birkin di Hermès di colore grigio sul retro della quale il rapper ha disegnato quella che sembra una simpatica faccina completa di autografo.

