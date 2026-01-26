Scuole chiuse per la torcia olimpica il Pd a Palazzo Marino | Rivedere la decisione

Le scuole di Milano sono state chiuse temporaneamente a causa della presenza della torcia olimpica, suscitando reazioni politiche. Il Pd a Palazzo Marino ha chiesto di riconsiderare questa decisione, evidenziando l'importanza di un approccio equilibrato. La Fiamma olimpica, simbolo dei Giochi di Cortina, ha percorso vari territori italiani, arrivando infine nella località delle gare, portando con sé l’entusiasmo e l’attenzione nazionale.

Milano – La Fiamma olimpica, accesa due mesi fa al Tempio di Era, dopo aver fatto il giro della Grecia sino ad Atene, essere stata consegnata a Roma il 4 dicembre, aver poi peregrinato tra lo Stivale e le isole, essere approdata a metà gennaio nel lombardo-veneto (già quattro tappe lombarde espletate a Varese, Pavia, Brescia e Mantova), oggi raggiunge i veri luoghi dei Giochi con Cortina. Venerdì 30 gennaio toccherà Livigno, per poi scendere il 31 a Sondrio, domenica 1° febbraio a Lecco, lunedì 2 a Bergamo, martedì 3 a Como, mercoledì 4 a Monza arrivando giovedì 5 finalmente a Milano, dove entrerà dall'hinterland (partendo alle 8.

