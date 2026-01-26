Scuola Valditara | Agenda Nord risorsa per inclusione ragazzi e genitori

Il ministro Valditara ha visitato questa scuola, evidenziando come Agenda Nord rappresenti una risorsa importante per promuovere l’inclusione di studenti e genitori. La visita si inserisce nel contesto di investimenti significativi volti a migliorare l’ambiente scolastico e favorire un percorso educativo più equo. Questi interventi dimostrano l’impegno delle istituzioni nel sostenere un’istruzione più accessibile e inclusiva per tutte le componenti della comunità scolastica.

La visita in questa scuola arriva “perché questa è una scuola in cui abbiamo investito risorse molto importanti per Agenda Nord. Sono 290 mila euro. È una scuola situata in un quartiere complesso. È una scuola con tanti giovani che hanno bisogno di un aiuto, di un supporto particolare e non a caso Agenda Nord ha portato una serie di iniziative che sono fra l’altro il prolungamento del tempo scuola, quindi la scuola anche al pomeriggio, attività coreutiche, attività sportive, di potenziamento linguistico, della lingua inglese. Sono stati avviati con le risorse di Agenda Nord per la prima volta attività di inclusione per i ragazzi fragili soprattutto su quelle materie più delicate, penso appunto all’italiano, e non è un caso che qua sia stato avviato anche un progetto per i giovani appena arrivati, che sono quelli che non conoscono la nostra lingua”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Agenda Nord, 290mila euro contro la dispersione scolastica: il ministro Valditara visita il modello RozzanoIl ministro Valditara ha visitato Rozzano, un esempio di impegno contro la dispersione scolastica.

