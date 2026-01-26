Lo scorso sabato si è tenuto il primo appuntamento del 2026 della Scuola Regionale dello Sport, dedicato al tema del cerimoniale negli eventi sportivi e nelle manifestazioni agonistiche. L'incontro ha visto una partecipazione significativa, confermando l'interesse e l'importanza di approfondire le competenze relative all'organizzazione e alla gestione delle cerimonie sportive. Un momento di formazione che contribuisce alla crescita professionale nel settore dello sport regionale.

al corso sul Cerimoniale negli eventi sportivi. Si è svolto sabato scorso il primo appuntamento formativo 2026 della Scuola Regionale dello Sport, dedicato al tema “Il Cerimoniale negli eventi sportivi e nelle manifestazioni agonistiche”. Un inizio di anno che ha registrato un’adesione significativa, confermando l’interesse crescente verso la qualità organizzativa e la professionalizzazione del settore sportivo. Ad aprire i lavori è stato il direttore scientifico della SRdS Calabria, prof. Vincenzo Caira, che ha introdotto il percorso formativo sottolineando il valore strategico del cerimoniale come elemento identitario e di credibilità per ogni evento sportivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Scuola Regionale dello Sport: grande partecipazione

La Festa dello Sport di Baronissi ha coinvolto numerosi cittadini, trasformando il PalaIrno e le aree sportive locali in un punto di incontro dedicato alla promozione dell'attività fisica e dell'inclusione.

