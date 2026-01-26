Scuola cattolica la presidente FIDAE rilancia l’appello di Zuppi | educare i giovani è responsabilità concreta verso il futuro

La presidente della FIDAE, Virginia Kaladich, ha commentato le recenti dichiarazioni del cardinale Zuppi sull'importanza dell'educazione dei giovani. La scuola cattolica si conferma un presidio fondamentale per formare cittadini consapevoli e responsabili, contribuendo al futuro della società. Un impegno che richiede responsabilità concreta e attenzione costante, in linea con il ruolo educativo e formativo che la scuola rappresenta.

La presidente nazionale della FIDAE Virginia Kaladich ha commentato le dichiarazioni del cardinale Zuppi sull’educazione dei giovani e sul ruolo della scuola cattolica. Le parole della responsabile della Federazione Istituti di Attività Educative richiamano l’attenzione sulla funzione della scuola come luogo di accompagnamento delle nuove generazioni. Kaladich ha sottolineato che la speranza rappresenta una responsabilità concreta da esercitare attraverso l’ascolto e l’investimento nella relazione educativa. La presidente della FIDAE ha evidenziato che l’educazione ispirata al Vangelo risponde alle sfide di un tempo segnato da conflitti e fragilità.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

