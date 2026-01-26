Scritte sui muri e degrado Corte del Pesce in balìa dei vandali | A rischio prezioso tabernacolo

Nel centro storico di Lucca, in Corte del Pesce, si evidenziano evidenti segni di degrado e incuria, con scritte sui muri e presenza di vandalismo. La situazione, segnalata dal professor Mauro Moriconi, rappresenta un rischio per il patrimonio e la sicurezza del luogo. È importante intervenire tempestivamente per preservare questo prezioso spazio e garantire la tutela del suo patrimonio storico e culturale.

"Desidero portare alla vostra attenzione – scrive il professor Mauro Moriconi – una situazione di grave degrado, incuria e potenziale pericolo nel centro storico di Lucca, precisamente in Corte del Pesce. Nei giorni scorsi ho inviato una segnalazione formale alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca e al Comune di Lucca, illustrando in modo dettagliato le criticità presenti nell'area, che ospita elementi di grande valore storico-artistico, tra cui un ciborio risalente ad epoca antecedente al 1500 e un tabernacolo databile intorno al XVII secolo". "La corte versa attualmente in uno stato di forte degrado: presenza sempre più invasiva di armadi elettrici deteriorati, coperti da graffiti, scritte e adesivi, atti vandalici con bombolette spray, scarsa pulizia e problemi igienici, nonché criticità legate alla sicurezza, con sportelli accessibili e chiusi in modo precario.

