Scontro tra un camion e un auto c' è un ferito | strada statale 514 chiusa

Un incidente tra un camion e un'auto si è verificato lungo la strada statale 514 “Di Chiaramonte”, al chilometro 36, a Vizzini. Per cause ancora in fase di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli, con un ferito segnalato. La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

"La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi", spiegano dall'Anas, sottolineando che "è stata istituita una temporanea deviazione su viabilità comunale" Incidente stradale lungo la statale 514 “Di Chiaramonte". Per cause ancora da accertare, al chilometro 36, a Vizzini, si sono scontrati un pezzo pesante e un'auto. Nell'impatto è rimasta ferita una persona. Al momento il tratto della statale interessato dall'incidente è chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia. "La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi", spiegano dall'Anas, sottolineando che è stata istituita una temporanea deviazione su viabilità comunale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

