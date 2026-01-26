Scontro tra un camion e un auto c' è un ferito | strada statale 514 chiusa

Da cataniatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra un camion e un'auto si è verificato lungo la strada statale 514 “Di Chiaramonte”, al chilometro 36, a Vizzini. Per cause ancora in fase di accertamento, il sinistro ha coinvolto due veicoli, con un ferito segnalato. La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

"La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi", spiegano dall'Anas, sottolineando che "è stata istituita una temporanea deviazione su viabilità comunale" Incidente stradale lungo la statale 514 “Di Chiaramonte". Per cause ancora da accertare, al chilometro 36, a Vizzini, si sono scontrati un pezzo pesante e un'auto. Nell'impatto è rimasta ferita una persona. Al momento il tratto della statale interessato dall'incidente è chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia. "La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi", spiegano dall'Anas, sottolineando che è stata istituita una temporanea deviazione su viabilità comunale.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su scontro camion

Scontro tra un'auto e un camion lungo la strada statale 192: feriti e disagi alla viabilità

Incidente a Iglesias con scontro frontale tra auto, due morti e un ferito gravissimo: strada chiusa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su scontro camion

Argomenti discussi: Grave incidente a Milano, coinvolto camion della nettezza urbana; Linea Chivasso-Ivrea interrotta dopo lo scontro tra un treno e un camion; Scontro tra auto e camion: muore un ventenne; Scontro tra ambulanza e un camion ad Agrigento, feriti tre soccorritori.

scontro tra un camionTragico incidente stradale, c'è un morto nello scontro tra auto e camionUn 55enne mentre era alla guida della sua Opel Corsa si è scontrato contro un camion con cisterna in via Argine all'incrocio con via Galileo Ferraris. Vani i soccorsi del 118 per l'uomo non c'è stato ... napolitoday.it

scontro tra un camionGrave scontro sulla 130 tra un’auto e un camionCagliari. Scontro tra camion e auto, ferito il conducente del veicolo. Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari per un incidente stradale ... olbia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.