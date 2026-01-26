Scontro Cucinelli-Giammetti | il retroscena su Valentino che ha scatenato la polemica

Di recente, è emerso uno scontro tra Brunello Cucinelli e Giancarlo Giammetti, legato a una dichiarazione su Valentino. La polemica è nata da una frase di Cucinelli riguardo a uno sconto, che ha suscitato reazioni contrastanti. Questo episodio ha attirato l'attenzione sul rapporto tra i protagonisti e le dinamiche nel mondo della moda, offrendo uno sguardo su un episodio poco noto ma significativo.

La frase sullo sconto che ha fatto infuriare Giammetti Tutto nasce da una dichiarazione di Brunello Cucinelli a “Un Giorno. Tutto nasce da una dichiarazione di Brunello Cucinelli a “Un Giorno da Pecora”. L’imprenditore del cachemire ha raccontato un aneddoto curioso: secondo la sua versione, Valentino Garavani frequentava i suoi negozi e, con simpatia, gli chiedeva spesso uno sconto sui capi acquistati. Cucinelli lo ha descritto come un rapporto cordiale, fatto di stima e di telefonate dirette. Ma questa versione “confidenziale” non è andata giù a Giancarlo Giammetti, storico compagno e socio di una vita dello stilista. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Scontro Cucinelli-Giammetti: il retroscena su Valentino che ha scatenato la polemica Valentino, la battuta che scatena i veleni. Giammetti fulmina Cucinelli: "Non lo conosceva neanche"Dopo la scomparsa di Valentino Garavani, emergono tensioni tra Brunello Cucinelli e Giancarlo Giammetti. Giancarlo Giammetti contro Brunello Cucinelli: “Non ha mai conosciuto Valentino”A pochi giorni dai funerali di Valentino Garavani, Giancarlo Giammetti ha commentato le recenti dichiarazioni di Brunello Cucinelli sul celebre stilista. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Giammetti vs Cucinelli | Scontro di lusso (con poco stile); Scontro Cucinelli-Giammetti: botta e risposta dopo i funerali di Valentino Garavani; Brunello Cucinelli: Valentino mi chiedeva lo sconto. E Giammetti lo attacca: Non si conoscevano. Lo scontro a distanza; Cucinelli-Valentino: dall’aneddoto dello sconto nasce una polemica spiacevole. Brunello Cucinelli: Valentino mi chiedeva lo sconto. E Giammetti lo attacca: Non si conoscevano. Lo scontro a distanzaIl socio storico di Valentino ha attaccato Cucinelli su Instagram per le sue dichiarazioni rilasciate in occasione delle esequie dello stilista ... affaritaliani.it Valentino al centro di un clamoroso scontro tra Giammetti e Cucinelli, accuse sul funerale scatenano polemiche inatteseValentino, Giancarlo Giammetti furioso con Brunello Cucinelli: «Non l'ha mai conosciuto, non l'ho visto neanche al funerale»Lo scontro socialGiancarl ... assodigitale.it Giammetti vs Cucinelli | Scontro di lusso (con poco stile) #tuttoggi #Cronaca #Perugia | http://ow.ly/6S6A106tAQk - facebook.com facebook Brunello Cucinelli: “Valentino mi chiedeva lo sconto”. E Giammetti lo attacca: “Non si conoscevano”. Lo scontro a distanza ift.tt/3FyOlc0 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.