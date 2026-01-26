Scontri tra i tifosi del Metz e Lione c'è una vittima | Dino cane poliziotto stroncato da un infarto

Domenica, durante gli incidenti tra tifosi del Metz e del Lione, è deceduto Dino, cane poliziotto di cinque anni, colpito da un infarto. L’evento si è verificato nei pressi dello stadio del Metz, evidenziando le conseguenze degli scontri tra supporters. La notizia sottolinea l’impatto degli eventi violenti sulla sicurezza e sul personale coinvolto.

A seguito degli scontri avvenuti domenica attorno allo stadio del Metz tra tifosi di casa e i supporters del Lione, si è registrato un decesso: si tratta di Dino, cane poliziotto di 5 anni, stroncato da un infarto. "E' caduto in servizio, era uno di noi" il commosso comunicato dell'unità cinofila cittadina.🔗 Leggi su Fanpage.it

