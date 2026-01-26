Scontri in autostrada fra laziali e napoletani | identificati 380 ultras

Nell'ambito delle indagini sugli scontri avvenuti all'alba di domenica tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'autostrada, la polizia ha identificato circa 380 ultras coinvolti. L'operazione ha permesso di chiarire le responsabilità e di raccogliere elementi utili per prevenire futuri episodi di violenza tra le tifoserie. La situazione resta sotto controllo, con l'attenzione rivolta alla sicurezza degli eventi sportivi.

Quasi 400 identificati. Sono i tifosi di Napoli e Lazio identificati dalla polizia in relazione agli scontri scoppiati fra gli ultras delle due squadre all'alba di domenica sull'autostrada. Come accaduto la settimana precedente quando, vicino a Bologna, 200 tra romanisti e fiorentini (video), si sono fronteggiati sull'A1, a distanza di una settimana stesso copione sempre sull'autostrada del Sole ma tra i tifosi della Lazio di ritorno dalla trasferta a Lecce e quelli del Napoli diretti a Torino per la sfida contro la Juventus. All'alba decine di automobilisti hanno segnalato la 'battaglia' tra giovani incappucciati armati di mazze e bastoni sulla carreggiata fra Ceprano e Frosinone, in direzione nord, rimasta bloccata per alcuni minuti.🔗 Leggi su Romatoday.it

