Sconfitta beffa | gli avversari non perdonano Il San Donato ha smesso di girare Tanti sprechi il Camaiore punisce

Nel match tra San Donato Tavarnelle e Camaiore, i padroni di casa subiscono una sconfitta netta, con il risultato di 0-2. Nonostante gli sforzi, il San Donato non riesce a trovare la via del gol, lasciando spazio alle ripartenze degli avversari. La partita evidenzia alcune criticità in fase offensiva e difensiva, che il Camaiore ha saputo sfruttare, portando a casa un risultato importante.

SAN DONATO TAVARNELLE 0 CAMAIORE 2 SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci; Croce, Calonaci (78’ Puppato), Falconi, Morelli, Alfani (75’ Perugi), Sardilli (82’ Morina), Torrini, Rotondo, Ronci, Nardella. All. Bonuccelli. CAMAIORE: Di Biagio; Tavernini, Belli (92’ Bartellotti), Remedi, Diana, Ficini, Bartelloni (74’ Bongiorni), Marcucci (72’ Luciani), Neri (88’ Casani), Bigica, Magazzu (78’ Grilli). All Turi. Arbitro: Hamza Riahi sezione di Lovere. Marcatori: Bartelloni (58’) e Neri (82’). Note: ammoniti Morelli, Belli, Ficini, Nieri, Magazzu; angoli 2-5. TAVARNELLE – Ha smesso di girare il San Donato Tavarnelle sconfitto in casa contro il Camaiore da due reti, entrambe nella ripresa dopo che nel primo tempo i chiantigiani erano riusciti a contenere gli effetti degli apuani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

San Donato, beffa amara. Gol dell’ex nel recuperoNel match tra San Donato Tavarnelle e Grosseto, la sfida si conclude con una sconfitta all’ultimo minuto per i padroni di casa, grazie a un gol dell’ex nel recupero.

San Donato, beffa nel recupero. Orvietana premiata da un episodioNella partita tra Orvietana e San Donato Tavarnelle, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un episodio decisivo.

