Scompaiono i piccoli negozi In oltre mille Comuni non c' è l' alimentari

In molte comunità italiane, i negozi di prossimità come alimentari, giocattoli e ferramenta stanno progressivamente scomparendo. In oltre mille Comuni, questi esercizi sono ormai assenti, contribuendo alla desertificazione commerciale e alla perdita di servizi essenziali per i residenti. Questo fenomeno evidenzia le sfide di un’economia locale in cambiamento, con potenziali ripercussioni sulla vivibilità e l’identità delle comunità.

Alimentari, negozi di giocattoli, ferramenta: sono quelli più a rischio di chiusura e che rischiano di incrementare la desertificazione delle città. I negozi sono sempre meno ma diventano più grandi. Confesercenti fa il conto: tra il 2011 e il 2025 sono scomparsi oltre 103mila negozi, ma la superficie commerciale complessiva è aumentata del +7,4%, grazie all’allargamento della dimensione media dei punti vendita, passata da circa 117 a 144,5 metri quadrati, un balzo del +23,8%. Un processo di ristrutturazione trainato dalla convergenza verso il formato medio: diminuiscono botteghe e micro-negozi e, allo stesso tempo, si ridimensionano le maxi-superfici del retail. 🔗 Leggi su Feedpress.me

In Italia, oltre mille comuni sono privi di negozi di alimentari, mentre l'e-commerce registra una crescita esponenziale.

L'articolo esplora la difficile situazione dei negozi di alimentari nella zona di Pistoia e della Montagna pistoiese, con particolare attenzione alla chiusura di uno dei punti vendita storici di Piazza.

