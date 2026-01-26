SciacCarnevale in vetrina aperte le iscrizioni al contest

L’associazione L’AltraSciacca, in collaborazione con Futuris e Record Eventi, annuncia l’apertura delle iscrizioni al contest

L’associazione L’AltraSciacca, in sinergia con Futuris e Record Eventi, annuncia l’apertura ufficiale delle iscrizioni per il contest "SciacCarnevale in vetrina", un’iniziativa nata per rendere omaggio alla secolare tradizione del Carnevale di Sciacca coinvolgendo direttamente le attività produttive locali. L’obiettivo è stimolare la creatività degli esercenti affinché contribuiscano a rendere l’atmosfera cittadina ancora più accogliente e festosa, trasformando le vetrine in installazioni artistiche capaci di catturare l’essenza della manifestazione. Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale che dispongono di una vetrina su strada, senza distinzione di categoria merceologica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

