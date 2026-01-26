Sci Kitzbühel si tinge d’azzurro | il trionfo di Franzoni ' costruito' anche a Cesenatico

A Kitzbühel, la celebre discesa si colora di emozioni grazie alla vittoria di Giovanni Franzoni, che supera Odermatt di soli 7 centesimi. La competizione, tra le più prestigiose del Circo Bianco, si arricchisce di un risultato importante, frutto di impegno e preparazione. Questa vittoria testimonia la crescita dell’atleta, anche grazie alle esperienze maturate a Cesenatico, e conferma il suo ruolo tra i protagonisti dello sci alpino internazionale.

Il dominatore della Streif la scorsa estate ha preparato salti e reattività muscolare all’Accademia Acrobatica del professor Ciavolella Sulla discesa più iconica del Circo Bianco Giovanni Franzoni firma un capolavoro e batte Odermatt per 7 centesimi. Un successo costruito anche d’estate al mare, all’Accademia Acrobatica di Cesenatico con il prof. Giampaolo Ciavolella, dove la Nazionale ha affinato equilibrio, reattività e gestione dei salti La Streif non perdona e non regala nulla: è la discesa più prestigiosa e temuta della Coppa del Mondo, la pista dove si entra nella leggenda. E stavolta, a Kitzbühel, la leggenda parla italiano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Giovanni Franzoni ha ottenuto una vittoria significativa sulla Streif di Kitzbühel, uno dei tracciati più impegnativi dello sci alpino.

Kitzbühel è riconosciuta come il cuore dello sci alpino, e la vittoria di Franzoni sulla celebre Streif conferma la sua preparazione e determinazione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

