Sci di fondo Olimpiadi 2026 | i convocati dell’Italia L’ultima caccia di Pellegrino Gismondi punta tra le donne
Sono stati annunciati i convocati italiani per lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La selezione comprende atleti che rappresenteranno l’Italia nelle diverse gare dell’evento, segnando l’ultima opportunità per alcuni di fare il loro debutto olimpico. Tra i nomi più noti, Pellegrino si prepara alla sua ultima partecipazione, mentre Gismondi si distingue tra le donne come una delle possibili protagoniste.
Sono stati svelati in maniera definitiva i nomi dei fondisti che, in rappresentanza dell’Italia, andranno a disputare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, appunto, nello sci di fondo. Il nostro Paese riesce a portare 6 uomini e 7 donne, il che porta il contingente complessivo, evidentemente, a quota 13. Dall’esperienza alle prime volte, c’è davvero tanto da raccontare in questa fattispecie. Di seguito i chiamati: Uomini Barp Elia 19122002 G.S. Fiamme Gialle Carollo Martino 19062003 G.S. Fiamme Oro Graz Davide 05032000 G.S. Fiamme Gialle Mocellini Simone 05051998 G.S. Fiamme Gialle Pellegrino Federico 01091990 G. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su sci fondo
Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Goms. 17 azzurri al via dell’ultima tappa prima delle Olimpiadi
L’Italia partecipa con 17 atleti alla settima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo a Goms, in Svizzera, dal 23 al 25 gennaio.
Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Oberhof. Pellegrino faro del gruppo azzurro
L’Italia si prepara alla sesta tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo a Oberhof, in programma dal 17 al 18 gennaio.
Ultime notizie su sci fondo
Argomenti discussi: Sci di fondo - Bellissima notizia per l'Italia maschile: grazie all'Irlanda arriva il sesto posto alle Olimpiadi di Milano Cortina!; Olimpiadi Invernali 2026: Sci di fondo; L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Olimpici Invernali, l'elenco aggiornato LIVE; In piazza a Monza arriva una grande pista da sci.
Sci di fondo, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. L’ultima caccia di Pellegrino, Gismondi punta tra le donneSono stati svelati in maniera definitiva i nomi dei fondisti che, in rappresentanza dell'Italia, andranno a disputare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ... oasport.it
Giochi olimpici invernali: le principali disciplineIl pattinaggio è lo sport più antico dei Giochi olimpici invernali. Il pattinaggio di figura, in particolare, si suddivide in 5 eventi su 4 discipline, due competizioni a partecipazione singola, ... eroicafenice.com
, : Sulle piste di Prato Gentile, a Capracotta, si sono svolte ieri le prime gare della stagione agonistica invernale, organizzate dallo Sci Club “Amatori Fondo” di C - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.