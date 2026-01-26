Sci alpinismo e convocazioni olimpiche | Cronometro e merito sportivo siano gli unici giudici

A poche ore dall’annuncio dei convocati italiani per le gare di sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il direttore tecnico Fabio Meraldi sottolinea l’importanza del rispetto del merito sportivo e del cronometro come unici criteri di selezione. La scelta degli atleti si basa sulla performance e sui risultati ottenuti, garantendo trasparenza e meritocrazia nel processo di convocazione.

L'appello degli appassionati e dei tecnici dello sci alpinismo dell'Alta Valtellina a poche ore dall'annuncio degli atleti che difenderanno i colori dell'Italia sulla pista Stelvio di Bormio Proprio i tecnici e gli appassionati di sci alpinismo dell'Alta Valtellina hanno dunque diramato un comunicato stampa che riportiamo integralmente: "Tra poche settimane lo Sci Alpinismo vivrà il suo momento più alto con l'esordio olimpico sulla pista Stelvio. Come appassionati e profondi conoscitori di questa disciplina, sentiamo il dovere di condividere una riflessione che va oltre l'attaccamento al territorio e che mette al centro un unico, universale valore: il merito sportivo oggettivo.

