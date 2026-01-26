Sci alpinismo | annullata la Sprint Race ad Andorra

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la Sprint Race prevista oggi ad Andorra, valida per la Coppa del Mondo di sci alpinismo, è stata annullata. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli atleti e degli organizzatori. La competizione, originariamente programmata, sarà probabilmente riprogrammata in una data futura.

A causa del maltempo è stata annullata la Sprint race in programma oggi ad Andorra e valida per la Coppa del mondo di sci alpinismo, la Ismf world cup ski mountaineering. Proprio la Sprint Race sarà una delle due specialità dello sci alpinismo in cui si gareggerà (l'altra è la staffetta mista) alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sulla pista Stelvio di Bormio. Proprio in queste ore, con la comunicazione ufficiale da parte della Fisi al Cio, verranno svelati i tre atleti convocati che faranno parte della squadra italiana nell'appuntamento a cinque cerchi.

