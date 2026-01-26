Secondo il Daily Mail, le condizioni di Michael Schumacher sono migliorate e non è più costretto a letto. La notizia si basa su fonti vicine al pilota tedesco, che nel 2013 ha subito gravi ferite in un incidente sugli sci. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nel percorso di recupero di Schumacher, ancora sotto osservazione medica.

Dall’Inghilterra importanti novità sulle condizioni di Michael Schumacher. Lo riferisce il Daily Mail che si avvale di alcune fonti vicine al pilota tedesco, rimasto gravemente ferito in un terribile incidente sugli sci 12 anni fa. Le condizioni di Schumacher sarebbero in miglioramento. L’ex pilota Ferrari non è più costretto a letto ma seduto su una sedia a rotelle. Il tedesco può essere spinto in giro per la sua tenuta a Maiorca e nella sua residenza a Gland, sulle rive del lago di Ginevra. Una notizia veramente importante, vista la riservatezza scelta dalla famiglia in merito al quadro clinico dell’ex pilota di Formula Uno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Schumacher non più costretto a letto. Così il Daily Mail

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Michael Schumacher sarebbe attualmente su una sedia a rotelle.

Recenti aggiornamenti sulla salute di Michael Schumacher indicano che l’ex campione di Formula 1 non sarebbe costretto a letto e mantiene l’interesse per le gare.

