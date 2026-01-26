School tutor partiti i presidi davanti alle scuole di Modena

Da modenatoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 26 gennaio, davanti alle scuole di Modena è attivo un nuovo servizio di assistenza denominato

Il piano coordinato dalla polizia locale. Implementati i controlli nelle zone più sensibili grazie a ulteriori 60mila euro di investimento. Da oggi, lunedì 26 gennaio, davanti alle scuole è previsto un servizio in più: otto operatori denominati "School tutor" e divisi in quattro pattuglie dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 14.30, presidiano il Polo Leonardo con le scuole Selmi e Corni, le scuole Wiligelmo e Guarini in viale Corassori, l’istituto Barozzi e la sede del Corni in Largo Aldo Moro. Questo nuovo intervento a tutela dei giovani – dal valore economico di 60mila euro provenienti da risorse comunali – si inserisce nell’ambito del progetto di School tutoring partito a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, che prevede anche un presidio fisso e pattugliamenti mobili della Polizia locale nella zona dell’autostazione e negli istituti ritenuti più critici dal punto di vista della viabilità e della prevenzione del fenomeno del bullismo e della violenza giovanile.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su school tutor

Metaldeterctor? Meglio gli school tutor davanti alle scuole per prevenire le risse

A partire dal 26 gennaio a Modena, saranno presenti davanti alle scuole degli operatori chiamati

School tutor a Modena, via al progetto per sorvegliare l'entrata e l'uscita dalle scuole contro risse e aggressioni. Il video

A Modena, il progetto School Tutor mira a garantire maggiore sicurezza agli studenti durante entrata e uscita dalle scuole.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su school tutor

Argomenti discussi: Sicurezza a scuola, oltre i metal detector: in arrivo gli school tutor per prevenire episodi di violenza; Violenza a scuola, Modena propone gli school tutor all’ingresso: Intervenire senza…; School tutor, il piano. Sei istituti monitorati: Presidio rafforzato per prevenire liti e risse; School tutor, critica Fd’I: Figure poco efficaci. Metal detector al Corni. Avs: Punire non basta.

SCHOOL TUTOR, DA LUNEDI’ I PRESIDI IN SEI ISTITUTI MODENESIPolo Leonardo con gli istituti Selmi e Corni, le scuole Wiligelmo e Guarini in viale Corassori, l’istituto Barozzi e la sede del Corni in Largo Aldo Moro. Sono questi gli istituti che da lunedì 26 gen ... tvqui.it

school tutor partiti iSCHOOL TUTOR, STRETTA DAVANTI ALLE SCUOLE DAL 26 GENNAIONel video, l’intervista a Alessandra Camporota, Assessore alla Sicurezza urbana Mentre dal Governo si valuta l’ipotesi di introdurre metal detector negli istituti più critici, a Modena dal 26 gennaio ... tvqui.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.