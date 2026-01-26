School tutor partiti i presidi davanti alle scuole di Modena

Da lunedì 26 gennaio, davanti alle scuole di Modena è attivo un nuovo servizio di assistenza denominato

Il piano coordinato dalla polizia locale. Implementati i controlli nelle zone più sensibili grazie a ulteriori 60mila euro di investimento. Da oggi, lunedì 26 gennaio, davanti alle scuole è previsto un servizio in più: otto operatori denominati "School tutor" e divisi in quattro pattuglie dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 14.30, presidiano il Polo Leonardo con le scuole Selmi e Corni, le scuole Wiligelmo e Guarini in viale Corassori, l’istituto Barozzi e la sede del Corni in Largo Aldo Moro. Questo nuovo intervento a tutela dei giovani – dal valore economico di 60mila euro provenienti da risorse comunali – si inserisce nell’ambito del progetto di School tutoring partito a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, che prevede anche un presidio fisso e pattugliamenti mobili della Polizia locale nella zona dell’autostazione e negli istituti ritenuti più critici dal punto di vista della viabilità e della prevenzione del fenomeno del bullismo e della violenza giovanile.🔗 Leggi su Modenatoday.it

