Schianto guida sotto l’effetto di alcol e droga

Il 52enne di Carassai, alla guida di una Fiat Punto, è stato coinvolto in un incidente stradale il 5 gennaio lungo la strada tra Petritoli e Monte Vidon Combatte. Accertamenti successivi hanno evidenziato che l’uomo era sotto l’effetto di alcol e cocaina al momento dello schianto con una Fiat Panda. L’incidente ha suscitato attenzione sulle conseguenze della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol.

Era sotto l’effetto dell’alcol e cocaina il 52enne di Carassai che lo scorso 5 gennaio era alla guida della Fiat Punto che si è scontrata con una Fiat Panda lungo la strada che da Petritoli conduce a Monte Vidon Combatte, in contrada Agelli. A bordo della vettura c’era una donna di 74 anni di Monsampietro Morico rimasta gravemente ferita; la donna è tuttora ricoverata all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove i sanitari la tengono in coma farmacologico a causa della gravità del quadro clinico. A seguito degli accertamenti compiuti dai carabinieri della stazione di Montalto Marche, di lesioni colpose gravissime e guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanza stupefacente è stato indagato dalla Procura di Fermo il soggetto alla guida della Fiat Punto, un albanese difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

