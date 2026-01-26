Schiacciata da un albero davanti ai figli al parco | due funzionari del Campidoglio a rischio processo

Le indagini sulla tragica morte di Francesca Ianni, travolta da un albero al parco con i figli, sono state concluse. Due funzionari del Comune di Roma rischiano il processo, nell’ambito di un procedimento che riguarda responsabilità sulla gestione e manutenzione degli spazi verdi pubblici.

Un uomo di 51 anni è stato allontanato dalla propria abitazione e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alle persone offese, dopo aver causato ripetute violenze alla moglie, anche davanti ai figli.

