Scherma l’Italia non si ripete nelle prove a squadre a Salt Lake City in Coppa del Mondo

In Salt Lake City, l’Italia non è riuscita a replicare i risultati nelle prove a squadre di sciabola, dopo i buoni piazzamenti individuali di Michela Battiston e Cosimo Bertini. La competizione ha visto i nostri atleti affrontare una giornata difficile, senza però portare a casa i medesimi risultati ottenuti nelle prove individuali. Un passo indietro rispetto alle aspettative, che richiede ulteriori analisi e preparazione per le prossime tappe di Coppa del Mondo.

Dopo i due terzi posti ottenuti nelle prove individuali da Michela Battiston e Cosimo Bertini, l'Italia non riesce a ripetersi nelle prove a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City. Nella gara maschile gli azzurri vengono eliminati ai quarti di finale ad un passo dalla zona podio, mentre le azzurre si fermano un po' prima agli ottavi di finale. Senza gli infortunati Luca Curatoli e Michele Gallo, l'inedito quartetto composto da Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere arriva vicinissimo alla semifinale. Gli azzurri avevano cominciato con una bella vittoria sulla Turchia per 45-36, mentre nei quarti si sono arresi alla Polonia per 45-44 proprio all'ultima stoccata.

