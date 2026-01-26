Scherma gli Europei 2026 cambiano sede! Tallinn privata dell’evento per ragioni politiche si tirerà in Francia

Gli Europei di scherma 2026, originariamente previsti a Tallinn, sono stati spostati in Francia a causa di motivi politici. La decisione della Federazione Internazionale ha comportato un cambiamento importante nella pianificazione dell’evento, che si svolgerà ora in una nuova sede. Questa modifica rappresenta un aggiornamento rilevante per gli atleti, le federazioni e gli appassionati di scherma in Europa.

Alla fine, lo scenario peggiore in assoluto è diventato realtà. Come era stato anticipato qualche settimana orsono, la Federazione Internazionale della Scherma ha tolto a Tallinn i Campionati Europei 2026. La manifestazione, programmata nel cuore di giugno, avrebbe dovuto svolgersi nella capitale estone. Tuttavia, la politica ha mandato tutto a carte quarantotto. A oggi, l’ Estonia impedisce l’ingresso sul proprio territorio ai cittadini di Russia e Bielorussia. Questa dinamica non consentirebbe agli schermitori provenienti da questi Paesi, che prendono regolarmente parte alle competizioni FIE sotto l’egida di “Atleti Individuali Neutrali”, di partecipare agli Europei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, gli Europei 2026 cambiano sede! Tallinn privata dell’evento per ragioni politiche, si tirerà in Francia Scherma, gli Europei di Tallinn 2026 “minacciati” dalla politica. L’evento potrebbe cambiare sedeGli Europei di scherma 2026 a Tallinn potrebbero essere spostati in un’altra città a causa di questioni politiche. Dove vedere gli Europei di pallanuoto 2026 in tv: chi detiene i diritti dell’eventoPer seguire gli Europei di pallanuoto 2026 in tv, è importante conoscere chi detiene i diritti di trasmissione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Scherma, gli Europei di Tallinn 2026 minacciati dalla politica. L’evento potrebbe cambiare sede; Pallamano, Europei maschili: gli Azzurri su Sky; A Spezia la mostra ‘Dalla Storia alla Scherma’; Campionati europei di nuoto 2026 a Parigi: date e seconda apertura della vendita dei biglietti. Scherma, gli Europei 2026 cambiano sede! Tallinn privata dell’evento per ragioni politiche, si tirerà in FranciaAlla fine, lo scenario peggiore in assoluto è diventato realtà. Come era stato anticipato qualche settimana orsono, la Federazione Internazionale della ... oasport.it Scherma, gli Europei di Tallinn 2026 minacciati dalla politica. L’evento potrebbe cambiare sedeI Campionati Europei di scherma di Tallinn 2026 sono a rischio. Non nel senso che la manifestazione in sé possa non avere luogo, bensì di un possibile ... oasport.it La Francia ospiterà i Campionati Europei Assoluti di scherma 2026 ad Antony, vicino a Parigi, dopo che l'evento è stato spostato da Tallinn, in Estonia. La Confederazione Europea di Scherma (EFC) ha richiesto lo spostamento perché l'Estonia si è rifiutata di r - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.