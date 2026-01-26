' Scalpiccii sotto i platani' con Elisabetta Salvatori

Da baritoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A SPAZIOleARTI torna il TEATRO Sabato 31 Gennaio – h. 21 SCALPICCII SOTTO I PLATANI L’estate del ’44 a Sant’Anna di Stazzema di e con Elisabetta SalvatoriNuovo appuntamento della stagione di prosa “L’ALTRA SCENA” con la direzione artistica di Vito d’Ingeo.“SCALPICCII SOTTO I PLATANI” è la struggente ricostruzione degli ultimi momenti di vita degli abitanti di Sant'Anna di Stazzema, prima del compimento della strage.Sant'Anna di Stazzema, in Versilia, nell’estate del 1944, era un piccolo centro sulle Alpi Apuane, dove molti sfollati avevano trovato rifugio per scampare agli orrori della guerra.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

