Scalda i motori il Carnevale di Sant' Angelo di Gatteo madrine del 2026 Le Donatella

Il Carnevale di Sant'Angelo di Gatteo sta per tornare, con l'edizione del 2026 che si svolgerà domenica 8 febbraio. Un evento tradizionale che coinvolge comunità e famiglie, offrendo un’occasione di festa e condivisione. Le Donatella sono state annunciate come madrine di questa edizione, contribuendo a consolidare l'importanza di questa manifestazione nel calendario locale.

Domenica 8 febbraio 2026 Sant’Angelo di Gatteo si prepara a vivere una nuova edizione del Carnevale, un appuntamento atteso e partecipato che coinvolge famiglie e bambini di tutte le età. Il Carnevale prenderà il via alleore 14:30 con partenza da Piazza Fracassi e si svolgerà con due giri ad anello dei carri e gruppi mascherati perle vie del centro di Sant’Angelo di Gatteo. Un pomeriggio pieno di animazione con la conduzione di Andrea Prada, la partecipazione di Fluxo e l’intrattenimento musicale dei Musicanti di San Crispino. Madrine dell’edizione 2026saranno Le Donatella. Non mancheranno punti ristoro con merenda tradizionale a base di cantarelle, piadina e vin brulè.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

