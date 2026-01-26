Sburocratizzazione Bitonci | Le imprese chiedono procedure più semplici

Bitonci sottolinea come le imprese abbiano principalmente bisogno di procedure più semplici e meno burocratiche. Da anni si impegna sul fronte della sburocratizzazione a livello nazionale, riconoscendo che, oltre a incentivi e finanziamenti, la semplificazione amministrativa rappresenta un elemento chiave per favorire lo sviluppo e la crescita delle imprese.

Primo tavolo a Venezia con sindacati e associazioni di categoria. Un percorso che procederà per step «che avrà bisogno anche di strumenti legislativi» «Da anni seguo il tema della sburocratizzazione, anche a livello nazionale, e so quanto le imprese, più che incentivi e forme di finanziamento, chiedano la semplicità nelle procedure». Lo ha dichiarato oggi a Palazzo Linetti a Venezia l'assessore allo Sviluppo economico del Veneto, Massimo Bitonci, a margine del primo tavolo regionale per la sburocratizzazione annunciato in campagna elettorale dal governatore Alberto Stefani. La Regione, per parte propria, cercherà di «individuare le linee d'azione - ha osservato Bitonci - ma abbiamo bisogno del contributo delle associazioni di categoria».🔗 Leggi su Veronasera.it

