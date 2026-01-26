Sartoria sociale e usato per scegliere regali sostenibili

La sartoria sociale e l’usato offrono opzioni di regali sostenibili, rispettose dell’ambiente e della comunità locale. Scegliere capi di abbigliamento di seconda mano o provenienti da progetti sociali permette di coniugare stile e responsabilità, contribuendo a un gesto più consapevole e rispettoso del pianeta. Un’alternativa valida per chi desidera fare regali significativi e sostenibili, senza rinunciare alla qualità.

Quando si vuole regalare un abito si possono scegliere capi sostenibili per l’ambiente e per la comunità locale. Ecco alcuni locali da visitare a Bergamo e provincia Secondo l’Oxford Economics, l’industria degli indumenti di seconda mano (Shc) riduce l’impatto ambientale del tessile, con un netto abbattimento dell’utilizzo di risorse come acqua e della produzione di scarti e ha un impatto positivo sulla nostra società. Si tratta di un mercato in crescita che ha mosso solo nel 2024 in Italia 27 miliardi di euro, circa l’1,2% del Pil, provenienti per lo più dal commercio online. Questo sistema è quello del second hand, ossia «seconda mano», e che indica la modalità attraverso cui un qualsiasi oggetto, precedentemente posseduto e usato da qualcun altro, passa in altre mani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il 3 febbraio a Cerreto Sannita sarà inaugurata la Sartoria Sociale “RiCUCE” della cooperativa iCare, presso Casa Santa Rita.

