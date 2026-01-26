La sartoria sociale e l’usato offrono opzioni di regali sostenibili, rispettose dell’ambiente e della comunità locale. Scegliere capi di abbigliamento di seconda mano o provenienti da progetti sociali permette di coniugare stile e responsabilità, contribuendo a un gesto più consapevole e rispettoso del pianeta. Un’alternativa valida per chi desidera fare regali significativi e sostenibili, senza rinunciare alla qualità.

Quando si vuole regalare un abito si possono scegliere capi sostenibili per l’ambiente e per la comunità locale. Ecco alcuni locali da visitare a Bergamo e provincia Secondo l’Oxford Economics, l’industria degli indumenti di seconda mano (Shc) riduce l’impatto ambientale del tessile, con un netto abbattimento dell’utilizzo di risorse come acqua e della produzione di scarti e ha un impatto positivo sulla nostra società. Si tratta di un mercato in crescita che ha mosso solo nel 2024 in Italia 27 miliardi di euro, circa l’1,2% del Pil, provenienti per lo più dal commercio online. Questo sistema è quello del second hand, ossia «seconda mano», e che indica la modalità attraverso cui un qualsiasi oggetto, precedentemente posseduto e usato da qualcun altro, passa in altre mani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Sartoria sociale e usato per scegliere regali sostenibili

Il 3 febbraio a Cerreto Sannita sarà inaugurata la Sartoria Sociale “RiCUCE” della cooperativa iCare, presso Casa Santa Rita.

Riapre la sartoria sociale ManiGolde: La nostra creatività non si è mai fermataLa Zerla a Mirandola e ManiTese e ManiGolde a Finale: due esempi regionali di inclusione sociale. Riapre al pubblico venerdì la Sartoria sociale di ManiGolde, il progetto inclusivo dell’associazione ... ilrestodelcarlino.it

E' ufficiale! Parte il nuovo progetto di Sartoria Sociale “RiCUCE” a Cerreto Sannita (BN), presso la nostra sede di Casa Santa Rita (via Sannio, 43). Inaugureremo la Sartoria Sociale ` . Con questa nuova prog - facebook.com facebook