L'indagine della squadra mobile di Caserta, coordinata dalla Dda di Napoli, ha portato all’arresto di 19 persone, tra cui Vincenzo Santone, coinvolto in un'organizzazione dedita allo spaccio di droga a Santa Maria Capua Vetere. L'operazione ha svelato alleanze tra figure locali, tra cui un ex uomo dei Bellagiò, evidenziando le dinamiche criminali nel territorio.

Si era rivolto a Giuseppe Pimpinella in passato vittima di tentato omicidio proprio per mano del 're delle palazzine' pur di avere il dominio incontrastato sulle piazze di spaccio Vincenzo Santone voleva il dominio incontrastato delle piazze di spaccio a Santa Maria Capua Vetere. E' quanto emerge dall'indagine della squadra mobile casertana coordinata dalla Dda di Napoli che ha portato a 19 arresti, tra cui tre minori per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni, omicidio, tentato omicidio, detenzione di armi. Il ìre del Rione ex Iacp' era mosso da una voglia spasmodica di incrementare la propria attività di spaccio o almeno mantenere il controllo sul territorio e impedire che gli spacciatori potessero rivolgersi ad altri.🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti discussi: Santone e l'alleanza con l'ex uomo dei Bellagiò per la ricerca della droga.

