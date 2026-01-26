Sansepolcro pareggio senza gol | è penultimo

Sansepolcro e Poggibonsi si sono affrontate senza segnare, terminando la partita con un pareggio a reti inviolate. La gara si è disputata con entrambe le squadre che hanno mostrato equilibrio e attenzione difensiva, lasciando invariato il punteggio fino al fischio finale. La squadra di Sansepolcro si trova al penultimo posto in classifica, con l’obiettivo di migliorare nelle prossime partite.

SANSEPOLCRO 0 POGGIBONSI 0 SANSEPOLCRO (3-5-2): Borgo; Baraboglia, Cerbella; Belli (48' st Di Paola), Stumpo (29' st Polimeni), Mazzolli, Massai, Omohonria; Bocci (25' st Sane), Vitiello. All. Ciampelli. POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Martucci, Borri, Salto Lomba; El Dib (25' st Ndiaye), Rodio, Shenaj, Borghi, Masini, Rodio (38' st Valenti); Gerbino (19' st Magnati), Accursi (1' st Boriosi). All. Consonni Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore SANSEPOLCRO – Un punto ciascuno che, a dispetto di quanto dice il noto proverbio, fa male a entrambe. Sansepolcro e Poggibonsi si annullano a vicenda in una partita priva di reti e di sostanziali emozioni.

