Sanremo Conti | Il mio Festival è un bouquet di fiori in musica

Il Festival di Sanremo, secondo Conti, si presenta come un insieme di melodie che celebrano l’amore e i sentimenti, offrendo trenta brani diversi tra loro. Un evento musicale che invita alla riflessione e all’ascolto, mettendo in risalto storie di emozioni spesso celate. Un’occasione per esplorare la varietà delle espressioni artistiche attraverso canzoni che raccontano sentimenti autentici e profondi.

Milano, 26 gen. (askanews) – Trenta brani, tanta musica diversa ma soprattutto brani nel segno dell’amore e del racconto dei sentimenti, anche quelli che a volte restano nascosti e chiedono di uscire. Ci sono tante ballad ma anche tantissimi generi diversi in gara al Festival di Sanremo. Agli ascolti in anteprima per la stampa Carlo Conti chiarisce subito che la cosa più difficile è stata scegliere i brani di portare in riviera. ‘Nella scelta delle canzoni ogni anno è come andare al mercato e comporre questo bouquet di fiori, sapete che mi piace fare il paragone di un bouquet di fiori, che si cerca di fare il più variegato possibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

