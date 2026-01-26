Sanremo Conti e gli omaggi alle star decedute | Ci sarà un lungo applauso

Durante l'ultima edizione di Sanremo, Carlo Conti ha spiegato che non ci sarà uno spazio dedicato alle celebrazioni delle star decedute, ma verrà comunque riconosciuto il loro contributo con un lungo applauso. La decisione mira a mantenere un tono rispettoso e sobrio, senza ricorrere a commemorazioni ufficiali. Questo approccio sottolinea l'importanza di onorare le figure scomparse in modo discreto e rispettoso.

Carlo Conti ha chiarito che a Sanremo non ci sarà uno spazio apposito per celebrare i singoli artisti scomparsi nell'ultimo anno Ma è stato proprio il conduttore a fare chiarezza e a sottolineare che non ci sarà tempo per omaggiare tutti in grande stile. Quindi la maggior parte di loro verranno ricordati con un grande applauso. Sperando che questa menzione non verrà fatta in stile “lista della spesa”, con un lungo elenco per ricordare tutti coloro che non ci sono più. Pippo Baudo è scomparso ad agosto scorso e sembra impossibile non omaggiare il conduttore per eccellenza del festival, sebbene Carlo Conti ci ha tenuto a specificare che l’intera settimana sanremese sarà dedicata a Baudo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

