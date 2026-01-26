Le ultime novità su Sanremo 2026 annunciano il ritorno di Sabrina Ferilli come conduttrice e un duetto tra Laura Pausini e Achille Lauro. Queste indiscrezioni, riportate da Novella 2000, offrono uno sguardo sulle possibili anteprime dell’evento musicale. Di seguito, analizziamo le informazioni disponibili e le aspettative per la prossima edizione del festival.

Secondo le ultime news emerse, sul palco del Festival di Sanremo 2026 sarebbe previsto il ritorno di Sabrina Ferilli. Ma non solo. Si parla anche di un duetto speciale tra Laura Pausini e Achille Lauro, che promette di commuovere tutto il pubblico. A distanza di un mese dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, iniziano a trapelare le prime informazioni su quello che vedremo sul palco del Teatro Ariston. Nel corso delle cinque serate della kermesse musicale infatti non mancheranno tantissime sorprese ed emozioni e di certo anche quest’anno la gara canora italiana più seguita al mondo non deluderà le aspettative. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, il ritorno di Sabrina Ferilli e il duetto Pausini-Achille Lauro: le ultime news

Sabrina Ferilli torna a Sanremo, la sorpresa di Laura Pausini e Achille Lauro e il debutto di Luca ArgenteroSabrina Ferilli torna a Sanremo, mentre Laura Pausini e Achille Lauro sorprendono il pubblico con nuove interazioni.

“Perdutamente” di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: l’appello per l’omaggio al FestivalIn occasione di Sanremo 2026, si parla di un omaggio speciale a Achille Lauro e alla sua canzone

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Raf a Sanremo 2026: il ritorno del Sognatore Elettrico con Ora e per sempre; Sanremo 2026, il ritorno di Levante: Non lo vinco. Ma dico no all’Eurovision; Sanremo 2026, Angelina Mango al Festival: il retroscena sulla mossa segreta di Carlo Conti; Sanremo 2026, due serate in più coi cantanti in gara: l’ipotesi di Carlo Conti.

Sanremo 2026, il ritorno di Levante: «Non lo vinco. Ma dico no all’Eurovision»Nel 2016 Carlo Conti non la prese a Sanremo, bocciando sia «Io ti maledico» che «Non me ne frega niente». Nel 2020 Amadeus la fece debuttare all’Ariston ... ilmattino.it

Levante a Sanremo 2026 con Sei Tu: «Ho deciso di raccontare i miei fallimenti»Levante è pronta a tornare sul palco di Sanremo 2026 con il brano Sei Tu: «Ho deciso di raccontare i miei fallimenti» ... superguidatv.it

Levante e il ritorno a Sanremo: "Ho deciso di presentarmi in una dimensione più delicata" facebook

Al Bano annuncia il ritorno a Sanremo. Intervistato a #LaVoltaBuona di Caterina Balivo, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: «Ho preso un paio di anni sabbatici. Tornerò a Sanremo, le canzoni ci sono. L’ho sempre detto: io soffro di ‘sanremite’ a x.com