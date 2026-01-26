Sanremo 2026 conferenza primo ascolto | Pippo Baudo Eurovision molte ballad

Al termine del primo ascolto delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha condiviso alcune riflessioni. Tra gli aspetti emersi, Pippo Baudo ha partecipato alla conferenza di presentazione, e si è parlato di un’ampia presenza di ballad. L’evento ha rappresentato il primo passo verso l’appuntamento, con attenzione rivolta alle nuove proposte e alle tendenze musicali in vista dell’Eurovision.

Ecco cosa ha raccontato Carlo Conti, al termine del primo ascolto delle canzoni dei 30 Big in gara del Festival di Sanremo 2026. Al termine del primo ascolto delle canzoni dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2026, si è tenuto uno scambio tra i giornalisti, il conduttore e direttore artistico della kermesse Carlo Conti e alcuni dirigenti della Rai. Claudio Fasulo spiega il modus operandi della Rai riguardo all’Eurovision Song Contest, anche sulla base delle polemiche per la partecipazione di Israele: “La modalità di adesione dei cantanti all’Eurovision è basata sulla diretta comunicazione della discografica di riferimento, con la compilazione di un modulo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti ha condiviso le prime impressioni dopo l'ascolto delle canzoni dei 30 Big in gara.

