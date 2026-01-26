Sanita’ | Gemelli a Roma congresso MioLive su radiologia interventistica contro tumori fegato

Al Gemelli di Roma si svolge il congresso MioLive dedicato alla radiologia interventistica nel trattamento dei tumori epatici. Durante l’evento vengono approfondite tecniche innovative come ablazione, chemio-embolizzazione e radio-embolizzazione, utilizzate per gestire tumori primitivi e secondari del fegato. Un’occasione per aggiornarsi sulle più recenti strategie terapeutiche in ambito diagnostico e interventistico, con un focus sulla cura e l’innovazione clinica.

Alcolizzazione, ablazione, chemio-embolizzazione e radio-embolizzazione sono tecniche innovative per il trattamento di tumori epatici, sia primitivi, come il carcinoma epatocellulare e il colangiocarcinoma intraepatico, sia secondari, come le metastasi. Queste procedure saranno presentate in diretta al congresso MioLive, giunto alla sua undicesima edizione, che si terrà lunedì 26 e martedì 27 gennaio presso l'Auditorium e il Centro Congressi Europa dell'Università Cattolica, situati in Largo Francesco Vito, 1. L'evento vedrà la partecipazione di opinion leader internazionali, provenienti principalmente dall'area Mediterranea, come comunicato in una nota dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

