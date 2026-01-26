Sanità Errico FI | Necessaria la scelta di ripristinare il medico a bordo del 118 a Morcone

Il consigliere Errico di Forza Italia ha sottolineato l’importanza di ripristinare la presenza del medico a bordo dell’ambulanza del 118 a Morcone. Questa decisione, annunciata dal direttore generale dell’Asl Tiziana Spinosa, rappresenta un passo importante per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e garantire interventi più efficaci in emergenza. La proposta è stata accolta favorevolmente per il suo valore strategico nel contesto territoriale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La volontà espressa dal direttore generale dell'Asl, Tiziana Spinosa, di ripristinare la presenza del medico a bordo dell'ambulanza del 118 a Morcone va nella direzione giusta ed è pienamente condivisibile". Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, intervenendo sul tema dell'organizzazione dell'emergenza-urgenza nell'area dell'Alto Sannio Fortore. "Le parole della dottoressa Spinosa – prosegue Errico – fotografano con realismo una criticità che segnaliamo da tempo: modelli pensati per le aree metropolitane non possono essere applicati in modo meccanico a zone interne caratterizzate da orografia complessa, distanze significative e tempi di percorrenza più lunghi.

