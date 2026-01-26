San Pietro maggioranza fragile | dimissioni al Bilancio e scontro sulla Presidenza del consiglio
A San Pietro Vernotico, la recente decisione di Riccardo Montanile di dimettersi dall’incarico di assessore al Bilancio ha evidenziato la fragilità della maggioranza politica locale. La situazione ha generato tensioni e discussioni sul ruolo della Presidenza del Consiglio, contribuendo a un clima politico complesso e incerto nella comunità.
SAN PIETRO VERNOTICO – Il clima politico a San Pietro Vernotico si fa rovente in seguito alle dimissioni ufficiali di Riccardo Montanile dall'incarico di assessore al Bilancio e ai Tributi, rassegnate nei giorni scorsi. In una lettera indirizzata alla sindaca Maria Lucia Argentieri, Montanile ha definito i suoi due anni e mezzo di mandato come un’esperienza "ricca di soddisfazioni", ringraziando i dipendenti e il tessuto associativo per la collaborazione prestata nel settore economico-finanziario. L'ormai ex assessore ha precisato di aver rimesso il mandato per consentire una valutazione utile al rafforzamento del progetto amministrativo in questa delicata fase di verifica.🔗 Leggi su Brindisireport.it
