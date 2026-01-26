San Pietro maggioranza fragile | dimissioni al Bilancio e scontro sulla Presidenza del consiglio

A San Pietro Vernotico, la recente decisione di Riccardo Montanile di dimettersi dall’incarico di assessore al Bilancio ha evidenziato la fragilità della maggioranza politica locale. La situazione ha generato tensioni e discussioni sul ruolo della Presidenza del Consiglio, contribuendo a un clima politico complesso e incerto nella comunità.

