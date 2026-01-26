San Marzano salvato un airone cenerino nel parco urbano

Nel parco urbano di San Marzano sul Sarno, un airone cenerino in difficoltà è stato prontamente soccorso. L'intervento tempestivo ha permesso di mettere in salvo l'uccello, garantendogli le cure necessarie. Questa azione sottolinea l'importanza della tutela della fauna locale e dell'attenzione alla biodiversità presente nel territorio.

L'esemplare appariva debilitato e incapace di prendere il volo. Trasferito al Centro recupero animali selvatici di Napoli per le cure Un airone cenerino in difficoltà è stato messo in salvo all'interno del parco urbano di San Marzano sul Sarno. L'esemplare, trovato in stato di forte debilitazione sabato 24 gennaio, è stato affidato alle cure del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Napoli. L'animale stazionava nell'area verde da diverso tempo e aveva attirato l'attenzione dei passanti poiché non tentava la fuga all'avvicinarsi delle persone, segno evidente di un malessere fisico.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Airone Cenerino in difficoltà a San Marzano: recuperato e condotto al CrasUn airone cenerino in difficoltà a San Marzano sul Sarno è stato recuperato nella serata di sabato grazie all'intervento della Protezione Civile e dell'Enpa di Salerno.

