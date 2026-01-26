San Giustino torna al successo Ma con il brivido

San Giustino torna alla vittoria dopo una partita disputata con intensità e determinazione. La squadra ha affrontato un match equilibrato, conquistando il successo al quinto set contro ERMGROUP San Giustino 3-2. I giocatori principali hanno contribuito con prestazioni significative, dimostrando compattezza e attenzione ai dettagli. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, che continua a lavorare con impegno per migliorare e consolidare i propri risultati.

ERMGROUP SAN GIUSTINO 3 STADIUM MIRANDOLA 2 (25-23, 29-27, 18-25, 24-26, 15-13) SAN GIUSTINO: Marzolla 20, Favaro 19, Alpini 16, Quarta 13, Compagnoni 13, Biffi 5, Pochini (L1), Cappelletti 8, Procelli 1, Tesone, Chiella (L2). N.E.- Marra, Cherubini, Masala. All. Bartolini. MIRANDOLA: Spagnol 26, Flemma 23, Antonaci 10, Galliani 7, Scaglioni 5, Sitti 4, Catellani (L1), Maletti 6, Grue, Storchi, Montaggioli, Rustichelli (L2). N.E. - Schincaglia, Egwaoje. All. Bicego. Arbitri: Andrea Caronna (PA) e Simone Cavicchi (SP). ERMGROUP (b.s. 20, v. 5, muri 8, errori 7). STADIUM (b.s. 8, v. 10, muri 16, errori 8).

