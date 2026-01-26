Sampdoria | Çuni ai saluti va al Bari

La Sampdoria ha annunciato la risoluzione consensuale del prestito di Marvin Çuni, conclusa in accordo con il Rubin Kazan. La decisione segna la separazione tra il giocatore e il club genovese, permettendo a Çuni di cercare nuove opportunità. La società doriana prosegue nel suo percorso di riorganizzazione e sviluppo della rosa.

La Sampdoria ha ufficialmente comunicato di aver risolto consensualmente, con i russi del Rubin Kazan, il prestito di Marvin Çuni. L'attaccante albanese rimarrà comunque in Serie B, perché andrà al Bari, una diretta concorrente dei blucerchiati nella corsa alla salvezza. Un campionato che rimane difficile dopo il pareggio a reti bianche di Catanzaro, la squadra di Foti e Gregucci è terzultima, ma sono ben sei le squadre racchiuse in un solo punto, e comincia la settimana che porta a uno scontro diretto già decisivo: sabato 31 gennaio al Ferraris si gioca il derby ligure Sampdoria-Spezia, match da dentro o fuori.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su sampdoria saluti

La Sampdoria riceve aggiornamenti positivi dall'infermeria riguardo a Cuni, l'attaccante che punta a tornare in campo in vista della sfida contro la Reggiana.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su sampdoria saluti

Argomenti discussi: Bari, è fatta per Cuni: accordo chiuso con la Sampdoria; Sampdoria e Bari, ipotesi di un maxi scambio: proposto Castrovilli ai blucerchiati, si parla anche di Maggiore, Dorval Cuni e Benedetti; ? Calciomercato Serie B – Il LIVE con tutti i movimenti e le indiscrezioni.

Sampdoria: Çuni ai saluti, va al BariL'esperienza di Marvin Çuni in blucerchiato si chiude così dopo pochi mesi, con un totale di sedici presenze tra campionato e Coppa Italia e un solo goal, contro l' Empoli (1-1) a fine ottobre. genovatoday.it

Calciomercato Sampdoria, risolto l’accordo temporaneo con il Rubin Kazan’ per Çuni. Il comunicatoCalciomercato Sampdoria, ora è ufficiale! Il club blucerchiato ha risolto l’accordo temporaneo con il club russo per Marvin Çuni. Le ultime Marvin Cuni, l’attaccante albanese che aveva iniziato la sta ... sampnews24.com

Movimenti concreti in casa #Sampdoria: giornata di saluti e visite mediche. #Malagrida lascia il gruppo blucerchiato e si trasferisce al #Livorno, pronto a trovare spazio e continuità. In parallelo, Alessandro Pio #Riccio ha sostenuto le visite mediche prima - facebook.com facebook