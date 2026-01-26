Samantha Irvin mette a tacere i fan | Non tornerò in WWE

Samantha Irvin ha dichiarato con fermezza di non avere intenzione di tornare in WWE, nonostante le speculazioni dei fan. La sua scelta è definitiva e non soggetta a cambiamenti, chiarendo la sua posizione in modo diretto e senza ambiguità. Questa dichiarazione mette fine a ogni discussione riguardo a un suo possibile ritorno nel mondo della WWE.

Samantha Irvin è stata chiarissima: non ha alcuna intenzione di tornare in WWE, a prescindere da quello che pensano i fan. L’ex ring announcer ha risposto in modo diretto e deciso sui social dopo che alcuni utenti avevano liquidato il suo futuro in AEW come “di seconda categoria”, sostenendo che sarebbe diventata una star più grande restando in WWE. Tutto è partito da un commento piuttosto pungente: “D’accordo. Ora farà la manager di un midcarder nella promotion numero due.” La risposta di Samantha non si è fatta attendere: “Non tornerò in WWE ” I’m not going back to WWE — SAMANTHA THE BOMB (@SamanthaTheBomb) January 25, 2026 Lo stesso fan ha insistito, rincarando la dose: “Più potere a te se sei più felice a fare la numero due accanto a tuo marito, come midcard act nella promotion numero due. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

