La vicenda di Milano, dove un giovane ha perso la vita durante un intervento di polizia, ha suscitato diverse reazioni. Matteo Salvini si è schierato dalla parte degli agenti coinvolti, sottolineando l’importanza del rispetto delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. È fondamentale comprendere i fatti e le dinamiche per un’analisi equilibrata dell’accaduto.

ROMA – “Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma”. Così Matteo Salvini commentando la sparatoria di oggi pomeriggio a Milano dove ha perso la vita un giovane, che – si legge nella nota del leader leghista – “aveva estratto una pistola e per questo è stato colpito da un agente”. La vittima è un 28enne marocchino con precedenti per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altro. L’episodio si è verificato in via Giuseppe Impastato, tra il quartiere di Rogoredo e San Donato. La pistola estratta dallo straniero – una Beretta 92 – era a salve, come si è scoperto in un secondo momento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Salvini: “Sulla sparatoria di Milano sono dalla parte del poliziotto”

