Salvini | Sulla sparatoria di Milano sono dalla parte del poliziotto
La vicenda di Milano, dove un giovane ha perso la vita durante un intervento di polizia, ha suscitato diverse reazioni. Matteo Salvini si è schierato dalla parte degli agenti coinvolti, sottolineando l’importanza del rispetto delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. È fondamentale comprendere i fatti e le dinamiche per un’analisi equilibrata dell’accaduto.
ROMA – “Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma”. Così Matteo Salvini commentando la sparatoria di oggi pomeriggio a Milano dove ha perso la vita un giovane, che – si legge nella nota del leader leghista – “aveva estratto una pistola e per questo è stato colpito da un agente”. La vittima è un 28enne marocchino con precedenti per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altro. L’episodio si è verificato in via Giuseppe Impastato, tra il quartiere di Rogoredo e San Donato. La pistola estratta dallo straniero – una Beretta 92 – era a salve, come si è scoperto in un secondo momento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
