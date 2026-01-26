Salernitana finalmente gioco e punti | una rondine non fa primavera

La Salernitana torna a conquistare punti dopo un periodo di difficoltà, dimostrando progressi sul campo. La vittoria in terra potentina rappresenta un passo importante nel cammino della squadra, rafforzando la fiducia e la stabilità in classifica. Un risultato che, pur senza eccessivi clamori, conferma la capacità della formazione di mantenere un equilibrio tra prestazioni e continuità.

Tempo di lettura: 5 minuti I numeri – sempre loro – questa volta sorridono e ammiccano. La Salernitana torna dall’anomala trasferta in terra potentina con molte certezze e un successo che le permette di mantenere inalterato il gap che la separa dalle battistrada. La squadra di Raffaele resta a meno sei dalla vetta ma contro il generoso Sorrento, forse per la prima volta dall’inizio della stagione, abbiamo assistito ad una prova complessivamente “da grande”. I numeri, dicevamo: il 2-0 del Viviani consegna alle statistiche cifre interessanti. Il successo all’inglese contro i rossoneri è il primo che la Salernitana ottiene con due gol di scarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Argomenti discussi: Bella nel primo tempo, concreta e cinica nella ripresa, la Salernitana vince e convince; Sorrento-Salernitana, Raffaele: La squadra è viva e pronta ad arrivare in fondo; Salernitana, col Sorrento inizia un altro campionato; Salernitana ritorna a vincere anche se in emergenza infortuni e squalifiche.

